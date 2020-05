Leitl: Ausgrenzung bringt nichts

Christoph Leitl fühlt sich als einsamer „Rufer in der Wüste“: Obwohl der Präsident der Wirtschaftskammer die Bundesregierung seit geraumer Zeit darauf hinweist, welche Reformen das Land benötigt, sei die Politik 2011 untätig geblieben. „Wir wissen, wo Reserven schlummern. Würden Bund, Länder und Gemeinden ihre Gesamtausgaben um nur fünf Prozent kürzen, wäre das Defizit weg. Ist das so schwer?“, fragte Leitl am Samstag im ORF -Radio. Der Wirtschaftskämmerer ist überzeugt, dass „in den Verwaltungsstrukturen“ gespart werden kann; er verwies auf die Vorbilder Schweden und die Schweiz, die diese Probleme längst gelöst hätten.

Als konkretes Beispiel nannte Leitl im Bereich der Wirtschaftsförderungen „direkte Investitionen“, die durch einfache Haftungen der öffentlichen Hand ersetzt werden könnten.