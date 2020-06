Dienstrecht: So gab Regierung Lehrern nach

Am Morgen nach dem kolportierten „ Durchbruch“ bei den Verhandlungen zum Lehrerdienstrecht versprühten die Ministerinnen Claudia Schmied ( Bildung) und Gabi Heinisch-Hosek (Beamte) Hoffnung: Heinisch sprach von „Fast-Schon-Durchbruch“, Schmied sah nur „ Feinadjustierungen“ nötig.

Der Chef der Lehrergewerkschaft, Paul Kimberger, kann dem nicht zustimmen: „Da muss ich auf die Euphoriebremse steigen, wir sind noch nicht am Ziel. Die Regierung will einen Erfolg haben, deshalb ist der Zweckoptimismus so emotional“, erklärt der Gewerkschafter. „Aber ich sehe zumindest die Chance auf eine sozialpartnerschaftliche Einigung noch vor der Wahl.“

Es scheint also eine Annäherung gegeben zu haben, obwohl die Regierung vor der Verhandlung betonte, keine neuen Zugeständnisse machen zu wollen. Was war passiert?