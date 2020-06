Nur sechs Prozent aller Lehrer bilden sich im Sommer weiter

Lehrer sollten sich in den Ferien fortbilden oder auf Kur gehen. Damit ließen sich im Bildungsbudget neun Millionen Euro einsparen, rechnete Wiens Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl vor. Kanzler Werner Faymann unterstützt den Vorschlag. Und auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer findet ihn "legitim". Allerdings sollten Rehabilitationen nach Spitalsaufenthalten ausgenommen werden, betonte Prammer am Montag.

Wie viele Pädagogen erweitern ihr Wissen eigentlich während des Schuljahres?

Laut Unterrichtsministerium bilden sich 100.000 Lehrer (von 120.000) pro Jahr an den Pädagogischen Hochschulen (wo die meisten Fortbildungen stattfinden) weiter. Nur sechs Prozent davon tun dies in den Sommerferien, der Rest während des Jahres.

"Gerade vor dem Hintergrund dieser Zahl hat der Vorschlag des Bundeskanzlers für die Ministerin seine volle Berechtigung", sagt eine Sprecherin von Ressortchefin Gabriele Heinisch-Hosek. In den vergangenen Jahren seien schon "Schritte gesetzt worden, um dieses Problem anzugehen". Vortragende an den Pädagogischen Hochschulen hätten mittlerweile nur noch fünf Wochen Urlaub. Daher würden auch in den (Sommer-)Ferien Kurse offeriert. Und für alle angehenden Pädagogen, die ab 2019 nach dem neuen Lehrerdienstrecht angestellt werden, gelte auch: Fortbildungen nur noch während der unterrichtsfreien Zeit.

Das passiert allerdings in manchen Bundesländern schon derzeit. In Niederösterreich würden sich "90 Prozent der Lehrer außerhalb der Unterrichtszeit" weiterbilden, sagt Landesschulratspräsident Hermann Helm dem KURIER. In Oberösterreich würde sich "die Hälfte aller Lehrer in den Ferien fortbilden. Und die meisten Kurse während des Schuljahres finden nachmittags statt, da gibt es oft keinen Unterricht mehr", heißt es beim Landesschulrat. Und wie schaut es in Wien aus? Diese Frage konnte im Büro Brandsteidl nicht beantwortet werden.