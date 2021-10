Leere Regale, kein Service: Hätte Österreich auch das Briten-Problem?

Die Abhängigkeit ist laut aktuellen AMS-Daten – etwas überraschend – nicht in der Baubranche am höchsten, sondern in der Gastronomie (siehe Grafik). Dort hat mehr als die Hälfte der Beschäftigten keinen österreichischen Pass. Ähnlich hoch ist der Ausländeranteil auch im wirtschaftlichen Dienstleistungsbereich, in den etwa die Reinigungsbranche fällt. Überhaupt waren im Durchschnitt des ersten Halbjahres 2021 laut der Arbeiterkammer in Österreich 2.937.000 inländische und 803.000 ausländische Staatsbürger beschäftigt.

Würde das System also ohne diese Arbeitskräfte zusammenbrechen? „Die Bilder aus Großbritannien würden sich in Österreich wiederholen“, ist sich Arbeitsmarktexperte Gernot Mitter von der Arbeiterkammer sicher.