Was sich die Bürger wünschen

Helga Sedlbauer

Bildungssystem

Es könnte ihr egal sein.ist in Pension, sie klingt zufrieden und findet mit dem, was ihr Monat für Monat an Pension ausbezahlt wird, ein gutes Auskommen, wie sie sagt. „Aber für meine Enkerln würd’ ich mir wünschen, dass daseinfach noch besser wird. Es gibt nichts Wichtigeres als eine gute Ausbildung für die Kinder. Und meine Kinder erzählen mir, dass einiges verbessert werden müsste.“ Das ist ihr Wunsch für 2015 an die Politik, eine vernünftige Bildungsreform.

Sedlbauer ist informiert genug um zu wissen, dass das kostet. Woher also nehmen? „Von den Vermögenden. Wer Millionen hat, für den spielt es keine Rolle, wenn er ein halbes Prozent von seinem Besitz als Steuer bezahlt.“ Insgesamt macht sich die eloquente Pensionistin durchaus Sorgen um all das, was da in den nächsten Jahren allenfalls noch auf Österreich zukommt. „Schauen wir doch nach Deutschland. Dort bekommen Rechtsradikalismus und andere Strömungen wieder Zustrom. Auf der anderen Seite nimmt die Toleranz stetig ab – wir müssen wirklich aufpassen“, sagt Sedlbauer.

Insofern hat sie auch ein sensibles Ohr für den Stil und den Ton in der Politik. „Mein Mann und ich verfolgen die Politik im Radio, Fernsehen und auch in Tageszeitungen, aber der Ton ist vielfach immer noch zu persönlich, zu untergriffig und zu hart.“

Das wäre auch noch so ein Wunsch für das neue Jahr: „Der Umgang in der politischen Arena könnte sachlicher und fairer sein.“