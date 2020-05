Stronachs Statthalter in Tirol vor Rauswurf

Für heftige Reaktionen sorgte am Donnerstag ein KURIER-Bericht über das Team Stronach in Tirol: Wie berichtet, soll der Teamkoordinator Alois Wechselberger hinter der Homepage tirolerjournal.wordpress.com stehen, die in Artikeln wiederholt gegen Minderheiten oder Ausländer hetzt („Türken gebärden sich als neue Herrenrasse.“) Auch der Verfassungsschutz ist auf die Homepage bereits aufmerksam geworden.

In einer Aussendung kündigte das Team Stronach an, man werde die Anschuldigungen parteiintern genau prüfen. „Sollten sich die Anschuldigungen erhärten, wird das Team Stronach selbstverständlich umgehend die Konsequenzen ziehen“, erklärte Klubobmann Robert Lugar. Das Team Stronach sei eine Bewegung aus der Mitte. „Bei uns haben weder Rechts- noch Linksradikale Platz.“ Auch Team-Mitglied Elisabeth Kaufmann-Bruckberger, die am 3. März in Niederösterreich eine Landtagswahl zu schlagen hat, meint im KURIER-Gespräch: „Die Vorwürfe müssen geprüft werden. Ich sehe uns als Partei, die für Österreich arbeitet. Am rechten Rand wollen wir nicht anstreifen.“