Lagerkampf um Steuer-Milliarden

Die Parteitage von ÖVP und SPÖ werfen ihre Schatten voraus, man fühlt sich in Wahlkampfzeiten zurückversetzt. Oder, wie es im Volksmund heißt: Beim Geld hört sich die Freundschaft auf.

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner gesteht zwar zu, dass ein "Großteil der Entlastung bei Lohn- und Einkommenssteuer stattfinden wird müssen". Doch der zuerst im KURIER berichtete Plan von ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling (siehe unten), immerhin eineinhalb der fünf geplanten Entlastungs-Milliarden für Wirtschaft und Familien zu reservieren, missfällt vielen in der SPÖ. Denn: Kämen lediglich 3,5 Milliarden bei den Arbeitnehmern an, schrumpfte nicht nur der Entlastungsbetrag für die Steuerzahler massiv, schlimmer noch: der psychologisch wichtige Entlastungs-Effekt in der Bevölkerung könnte ganz ausbleiben.

In dieses Bild passt, dass eine Erhöhung der Negativsteuer für Bezieher von Kleinsteinkommen unter 11.000 Euro im Jahr im Schelling-Plan gar nicht vor kommt. Die SPÖ pocht hier vehement auf 500 Millionen Euro zur Anhebung dieser Art von Steuergutschrift.

Am schärfsten reagiert AK-Präsident Rudolf Kaske auf Schelling. Er sagte zum KURIER: "Die Lohnsteuerentlastung der Arbeitnehmer ist kein Weihnachtspaket für Unternehmen." Die Konsumbelebung aus der Steuerreform komme ohnehin der Wirtschaft zugute. Detto die Familien: Hier sei erst kürzlich die Familienbeihilfe erhöht worden.

Auch ÖGB-Präsident Erich Foglar wettert gegen "offensichtliche Klientelpolitik". Er sagte zum KURIER: "Die Arbeitnehmer zahlen die Zeche der Krise. Seit fünf Jahren sinken die Reallöhne. Daher dürfen wir die notwendige Entlastung der Arbeitnehmer nicht mit anderen Themen vermischen."