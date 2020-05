Oberösterreichs Landeschef rüffelt Kanzler

In Sachen Spekulationsverbot feilen die Länder noch an jener Vereinbarung, die sie mit dem Bund treffen werden. Dort wird detailliert festgelegt, was fortan untersagt ist. Es spießt sich mit drei Ländern: Wien, Niederösterreich und Salzburg. Brauner sagt dazu nur so viel: „Der Teufel steckt im Detail.“ Pühringer betont, für sein Land werde sich nichts ändern: „Wir sind eine spekulationsfreie Zone.“