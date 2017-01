Kurz präsentiert Programm seines OSZE-Vorsitzes

Sebastian Kurz (ÖVP) will die Rolle der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Anti-Terror-Kampf stärken. Vor seinem ersten Auftritts als Vorsitzender im OSZE-Rat hat der Außenminister am Donnerstag daher die Ernennung des Terrorexperten Peter Neumann zum Sonderbeauftragten gegen Radikalisierung bekanntgegeben. In der Wiener Hofburg wird Kurz heute um 10.00 Uhr vor dem Ständigen Rat der OSZE sein weiteres Programm erläutern. Für 12.00 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier geplant, an der auch der neue Sonderbeauftragte des Vorsitzes, Neumann, teilnehmen sollte. Kurier.at ist live dabei

Im Zusammenhang mit der Radikalisierung will der österreichische Vorsitz vor allem auf Prävention setzen. "Hintergründe und Auslöser für gesteigerte Radikalisierung müssen erkannt und abgefangen werden", unterstrich Kurz gegenüber der APA. Der neue Sonderbeauftragte, der Direktor des "International Centre for the Study of Radicalisation" am Londoner King's College, Peter Neumann, solle dabei helfen und eine Anti-Terrorismus-Konferenz im Mai vorbereiten. Außerdem ist in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Vorsitz des Europarates auch eine gemeinsame Konferenz zum Thema Jugendradikalisierung geplant.

Schätzungen zufolge haben sich 10.000 Menschen aus dem OSZE-Raum dem IS angeschlossen, was sie zu einer Sicherheitsbedrohung mache. Der OSZE-Vorsitz möchte allerdings allen Formen von Radikalisierung entgegen wirken, auch Terrorgruppen wie der PKK oder Neonazis und Rechtsextremisten. Im Fokus sei die Finanzierung dieser Gruppen und auch die Rekrutierung, die etwa auch durch umstrittene Koran-Verteilungsaktionen erfolge.