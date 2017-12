Letzte Dissenspunkte sollen ausgeräumt, Ressorts- und Personal final bestimmt werden. Bereits heute Donnerstagvormittag, trifft sich Kurz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und informiert ihn über den Stand der Regierungsverhandlungen und die aktuelle Ministerliste. Am Samstag wollen Volkspartei und Freiheitliche ihre Pläne von ihren Parteigremien absegnen lassen. Am Adventsonntag wird Van der Bellen, wie angekündigt, anhand der endgültigen Ressortliste Einzelgespräche mit ihm noch unbekannten Ministerkandidaten führen. Bereits Montag könnte so das Kabinett Kurz-Strache angelobt werden. Gibt es im Finale noch Probleme, bleibt noch der 19. oder 20. als Ausweichtermin. Am 22.12. soll sich die Regierung dem Parlament vorstellen.