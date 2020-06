Kurz besetzt Botschafter-Posten mit 40 Prozent Frauen

Der Ministerrat wird am Dienstag ein neues Botschafter-Radl beschließen. Außenminister Sebastian Kurz ( ÖVP) sorgt für eine Sensation. 40 Prozent der hochrangigen Diplomatenstellen besetzt er mit Frauen.

Auch den heiklen Posten im Konfliktland Ukraine wird künftig eine Frau leiten. Österreichs Chefdiplomatin in Kiew wird Hermine Poppeller. Derzeit ist Poppeller Abteilungsleiterin im Außenamt in Wien, zuvor war sie Botschafterin in der lettischen Hauptstadt Riga. Wer UNO-Botschafter in New York wird, ist noch offen.