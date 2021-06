Kurz: "2015 darf sich nicht wiederholen"

Jene Flüchtlinge, die keine Arbeit finden, sollten für gemeinnützige Tätigkeiten herangezogen werden, befindet Kurz. Wie viel Geld es dafür geben soll, da will sich der Ressortchef nicht festlegen. Fassmann findet sogar "Ein-Euro-Jobs nicht so schlecht". Wichtig sei jedenfalls, "die Barrieren für den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu senken".