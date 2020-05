Kurt Scheuch in Leoben vor Gericht

Der Kärntner FPK-Chef und Landes-Vize Kurt Scheuch (45) steht am 18. Jänner 2013 in Leoben vor Gericht. er muss sich für den "Kröten"-Sager verantworten (es gilt die Unschuldsvermutung). Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu drei Monate Haft oder eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen.



Scheuch hatte, wie berichtet, im Sommer vergangenen Jahres nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung seines Bruders Uwe wegen Korruption ("Part of the Game"-Affäre) Richter Christian Liebhauser-Karl bei einer Parteiveranstaltung in Pörtschach als "Kröte" bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft Graz, welche die Erhebungen durchführte, sieht darin eine Beamtenbeleidigung und hat gemäß §115 (1) und § 117 (2) am 2. August Strafantrag gestellt.