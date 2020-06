Mehrheit der VP-Wähler gegen Mitterlehners Pensions-Pläne

In Sachen Pensionsautomatik sind die Regierungsfraktionen uneinig: Wirtschaftsminister Mitterlehner tritt – wie oben erwähnt - dafür ein, Bundeskanzler Werner Faymann von der SPÖ lehnt eine solche ab: Kein Automat solle entscheiden, sondern die Politik, sagte Faymann im Pressefoyer nach dem Ministerrat.

Konfrontiert mit der OGM-Umfrage, wonach sich knapp zwei Drittel der Befragten gegen eine Pensionsautomatik ausgesprochen haben, sagte Mitterlehner, dieses Thema sei keines für eine Volksbefragung oder -abstimmung. Hier würden vielmehr die Fakten entscheiden. Derzeit würden die Menschen im Schnitt 38 Jahre in Arbeit, 43 Jahre in Ausbildung und Pension befinden - "Das kann sich irgendwann nicht mehr ausgehen." Auch die OECD habe heute in ihrem "Economic Outlook" erneut darauf hingewiesen, dass Österreich das effektive Pensionsantrittsalter anheben müsse.

Man könne die "Politik ja vorschalten", meinte dagegen der Vizekanzler. Wenn die Politik im Falle des Falles dann aber in einer bestimmten Frist keine Anpassung des Pensionsalters vornimmt, dann müsse eine Automatik greifen.

Bei der Wirtschaftskammer schrillen indes angesichts des Gutachtens der Pensionskommission "die Alarmglocken". "Die Kosten explodieren, und echte und nachhaltige Reformschritte sind noch immer nicht in Sicht", kritisierte Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit der Wirtschaftskammer, in einer Aussendung. Er fordert das Schließen von Schlupflöchern in die Frühpension und verstärkte Anreize für ein Verbleiben im Erwerbsleben. Die Pensionsautomatik hält Gleitsmann für eine gute Möglichkeit, das Pensionsantrittsalter der steigenden Lebenserwartung anzupassen.