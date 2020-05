Kasernen sollen für Flüchtlinge geöffnet werden

Die Unterbringung von Asylwerbern wird seit Monaten kontroversiell diskutiert. Die Bevölkerung hat bei diesem Thema eine klare Position. 45 Prozent der Österreicher sprechen sich in einer aktuellen OGM-Umfrage für den KURIER dafür aus, Kriegsflüchtlinge in großen Quartieren wie Kasernen zu versorgen. Immerhin ein Drittel der Befragten möchte, dass diese Menschen in vielen kleinen Einheiten in den Gemeinden beherbergt werden, in Gasthöfen oder Privatquartieren.