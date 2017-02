KURIER-Gespräch: Bundeskanzler Kern zur Lage der Nation

Der neue Koalitionspakt der Regierung, die schwächelnde Wirtschaft, die Arbeitslosen, die Angst um den Job, die Flüchtlingskrise – viele Themen die Österreich bewegen.

KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter lädt im Tech Gate Vienna heute Abend Christian Kern zum KURIER-Gespräch über diese Themen und Fragen des Publikums. Hier auf kurier.at und auf Youtube können Sie das Event live mitverfolgen.

Brandstätter trifft Kern: Die Live-Übertragung hier ab 18:00

Im Rahmen der „KURIER Gespräche“ bietet der KURIER seinen LeserInnen die Möglichkeit, Fragen an Persönlichkeiten zu stellen. Das Gespräch gliedert sich in eine erste Gesprächsrunde von Podiumsgast und Moderator, anschließend stellen LeserInnen ihre Fragen. Die Podiumsgespräche dauern in etwa eine Stunde. 200 Gäste besuchen die Veranstaltungen durchschnittlich.