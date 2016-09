Künstler machen für VdB mobil, Hofer feiert lieber mit blauen Getreuen

Die Feste konnten nicht unterschiedlicher sein: Während die Freiheitlichen am Dienstagabend zum Trachtenfest mit Norbert Hofer ins Wiener Rathaus laden, treffen wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt in einem Innenstadt-Palais Unterstützer Alexander Van der Bellens zusammen.

Da wie dort geht es dreieinhalb Wochen vor der zweiten Stichwahl darum, Stimmung zu machen.

Der blaue Hofburg-Kandidat Hofer nutzt die alljährliche, traditionelle Feier im Arkadenhof, um sich ein Mal mehr als Kandidat der "Heimat-Partei" zu inszenieren und zu profilieren. Wer bei herbstlichen Temperaturen in Dirndl oder Lederhose kommt, für den gibt es eine Gratis-Weinverkostung. Und eine Rede von Parteichef Heinz Christian Strache. Foto: KURIER/Gilbert Novy

Heimatverbunden ist die Gegenseite auch – und zudem haben sich Unternehmer, Anwälte, Künstler und Politiker entschlossen, für Ex-Grünen-Chef Van der Bellen zu werben und ihm auch finanziell unter die Arme zu greifen. Medienmanager Gerhard Zeiler hat etwa 50.000 Euro gespendet. Er wolle etwas dazu beitragen, dass Van der Bellen "ähnliche Ressourcen wie sein Gegenkandidat hat", erläutert Zeiler seine Motivation im KURIER-Gespräch. Ein Bundespräsident habe unter anderem die Aufgabe, "Türöffner für die Wirtschaft zu sein. Das wird Van der Bellen sehr gut können, Hofer aber nicht". Hofer habe zudem vor einigen Monaten noch mit einem EU-Austritt ("Öxit") geliebäugelt, "das wäre der größte wirtschaftliche Gau für ein kleines Tourismus- und Exportland-Land wie Österreich".

So sieht das auch Teppichhändler Ali Rahimi, der Dienstagabend in seinem Palais mit Evelyn Steinberger-Kern – Ehefrau von Kanzler Christian Kern – zu einem "Abend mit Van der Bellen" lädt. Rund 150 Gäste sind angesagt, darunter der Bundeskanzler sowie zahlreiche Wirtschaftsgranden und Politiker. Der Erlös einer Versteigerung von gesponserten Kunstwerken fließt ins Wahlkampf-Budget. "Mehr als 1,2 Millionen Euro haben wir schon an Spenden bekommen", schildert Wahlkampf-Manager Lothar Lockl. Zum Vergleich: Die Blauen haben zwei Millionen Euro für die Wahlwerbung veranschlagt. Die finanzielle wie personelle Hilfe für "VdB" sei diesmal "drei Mal so groß wie in den ersten beiden Wahlkämpfen zusammen". Der "Bewegung" haben sich nicht nur Prominente, sondern laut Lockl etwa auch Bürgermeister, kleine Gewerbetreibende, Gewerkschaftsvertreter usw. angeschlossen.

Bekannte Gesichter sucht man im Wahlkampf der Konkurrenz vergeblich. Nicht ohne Grund, sagt Hofer-Sprecher Martin Glier. "Wir haben Unterstützer aus allen Bereichen, insbesondere aus der Wirtschaft, doch wir raten ihnen ab, sich zu deklarieren." Bekenne man sich öffentlich zu Hofer respektive den Freiheitlichen, müsste man einer Schmutzkübel-Kampagne zu rechnen. Apropos Kampagne: Jene des Industriellen Hans Peter Haselsteiner finden die Blauen nicht in Ordnung. Der Bau-Tycoon warnt in Inseraten: "Kommt Hofer. Kommt Öxit. Kommt Pleitewelle." Die Freiheitlichen denken darüber nach, Haselsteiner wegen Kreditschädigung zu klagen, sagt Glier. Hofer habe wiederholt erklärt, er sei nicht für einen Öxit.

Fakt ist: Hofer plädierte wenige Tage nach dem Brexit in einem Zeitungsinterview für eine Abstimmung über den Verbleib in der EU, „wenn sich die Union falsch entwickelt“.