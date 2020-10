KTM-Chef Pierer im U-Ausschuss: "Ich wollte Kurz unterstützen"

Gleich zwei Milliardäre sind heute im U-Ausschuss geladen - nämlich Signa-Holding-Gründer René Benko. Zu dieser "Ehre" kam er, weil ihn Ex-Vizekanzler und -FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Video als angeblichen Spender von ÖVP und FPÖ nannte. Strache sagte im Video: "Benko zahlt uns“.

Der zweite Milliardär ist KTM-Chef Stefan Pierer. Er hatte im Wahlkampf 2017 die Kleinspenden (Crowd-Funding) für Sebastian Kurz verdoppelt. Das waren immerhin über 400.000 Euro. "Ich wollte Sebastian Kurz unterstützen.“ Er sei damals auf Sebastian Kurz zugegangen, weil "ich von seinem Programm überzeugt war“. Die SPÖ habe daraufhin versucht, ihn "zu diskreditieren". Schließlich seien in parlamentarischen Anfragen Dinge aus seinem Steuerakt öffentlich gemacht worden. "Sie können sich vorstellen was das bedeutet", sagte Pierer. "That's it. Ich stehe jetzt für Fragen bereit."

Eines gleich vorweg: Wie schon bei anderen Befragung gestalteten sich die Fragerunden mit Investor René Benko als sehr "zäh“. SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer bewertete der Fragemarathon so: "Die Befragung hat mich an Blümel erinnert, der sich auch an nichts erinnert hat.“

Strache berichtete über "dubioses Video“

Am Anfang stand allerdings ein Dankeschön. "Nicht alle Milliardäre folgen unseren Einladungen gerne, daher danke ich Ihnen", freute sich SPÖ-Abgeordneter Christoph Matznetter. Der Milliardär stellte gleich zu Beginn der Befragung fest, dass es ihm "völlig unerklärlich“ sei, "wie Strache das sagen konnte“. Strache habe ihm wenige Tage vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos angerufen und sich bei Benko "entschuldigt.“ In diesem Telefonat habe Strache den Immobilien-Tycoon über ein "dubioses Video“ berichtet. "Aber Strache habe um den heißen Brei herumgeredet. Strache redete immer viel. Mir war nicht klar, worum es eigentlich geht. Erst als ich das Video gesehen habe, wusste ich, was er damit meint“, so Benko im U-Ausschuss.

Benko hielt auch fest, dass weder die Signa-Gruppe noch er persönlich an eine Partei gespendet habe - auch sei er nie um Spenden gebeten worden. .

FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker ging dem Verhältnis zwischen Benko und Bundeskanzler Sebastian Kurz auf den Grund. "Gefühlt ewig“ kenne er Sebastian Kurz, sagte Benko. Er wisse nicht, ob Kurz schon Staatssekretär war, als er ihn kennenlernte. Wie er denn das Verhältnis zu Kurz beschreiben würde, wollte der FPÖ-Mandatar dann wissen. "Wir schätzen uns, aber wir kennen uns nicht so gut, dass wir gemeinsam auf Urlaub fahren würden“, so Benko.

Ist Urlaub immer eine Privatsache?

Worauf Hafenecker nachfragt und wissen wollte, mit welchen Politikern Benko denn urlaubt (Strache war zu Besuch auf der Yacht von Benko). Benko wollte die Frage nicht beantworten, weil er es als Eingriff in seine Privatsphäre sieht. Er entwickelte sich eine Diskussion zwischen den Abgeordneten, dem Verfahrensrichter und Benkos Vertrauensperson. Der Verfahrensrichter meinte das auch, grundsätzlich sei die Frage nach dem Urlaub nicht untersagt.