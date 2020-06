Rechtsextremismus: Kritik an der Justiz

Auch der Obmann der Ulrichsberggemeinschaft habe von dieser Toleranz profitiert. Hermann Kandussi soll in einem Interview erklärt haben, dass „jeder von der Waffen-SS seine Schuldigkeit getan habe. Sagen Sie mir ein Verbrechen, das die Waffen-SS begangen hat“. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt habe das Verfahren daraufhin in Rekordzeit eingestellt. Auch im Zusammenhang mit dem kriminellen Neonazi-Netzwerk „ Objekt 21“ mit rund 200 Beteiligten werde derzeit in Wels nur gegen 35 Beschuldigte ermittelt. „Und davon sollen nur sieben wegen NS-Wiederbetätigung vor Gericht kommen“, betonte Eiter.

Seitens des Ministeriums wurden die Vorwürfe als „völlig unbegründet“ zurückgewiesen. Seit Anfang 2012 habe man in Wiederbetätigungsverfahren neun Weisungen an Staatsanwaltschaften erteilt. Die Zahl der Anklagen und Verurteilungen habe sich zuletzt mehr als verdoppelt.