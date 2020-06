Krise machte Druck bei Pensionen

Speziell im Pensionssystem seien mit diesem System große Effekte zu erzielen. „Altersrisikotarifierung“ nennt Marin das Modell in seinem neuen Buch „Wohlfahrt in einer untätigen Gesellschaft“ („Welfare in an Idle Society“). Der Experte prägt darin Begriffe wie „Altersinflation“ und entwickelt eine „Relativitätstheorie des Alters“.

Hintergrund: Durch die ständig steigende Lebenserwartung („40 ist das neue 30“) müsse in Zukunft einfach länger gearbeitet werden. Wiewohl Marin konstatiert, dass das österreichische Pensionssystem bis 2025 gut aufgestellt sei. Danach müsse aber auch das gesetzliche Antrittsalter in Richtung 70 erhöht werden, meint der Experte im KURIER-Gespräch.

Im Vergleich zur Massenarbeitslosigkeit in Europa sei Österreich eine Insel der Seligen. Aber auch der Durchschnittsösterreicher ist bereits 49 Jahre Beitragsempfänger und 31 Jahre Beitragszahler im Sozialsystem. Und die Schere geht weiter auf.