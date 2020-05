Frank Stronach tritt nächste Woche zurück

Gleich zu Beginn wurde von Nachbaur verkündet, dass Parteigründer Frank Stronach nächste Woche wieder nach Österreich kommt, um dann in einer Pressekonferenz seinen Rücktritt zu erklären. Nachfolger als Nationalratsabgeordneter wird Rouven Ertlschweiger, der bis zuletzt persönlicher Pressesprecher von Frank Stronach war.

Als Gast referierte Meinungsforscher Werner Beutelmeyer über die Zukunft der Partei – sein wenig überraschendes Urteil angesichts kaum mehr wahrnehmbarer Umfragewerte: „Es kann nur mehr aufwärts gehen.“ Aber wie sollte das Kunststück gelingen? Franks „Trümmerfrau“ Kathrin Nachbaur konnte die Partei auf keine Lösung einschwören. Denn das Team Stronach ist seit den Turbulenzen im Oktober nach wie vor gespalten.

Mehr noch: Der Name Team Stronach könnte – zumindest in den Ländern – bald Geschichte sein. „In Salzburg möchte man auf den Namen Stronach verzichten“, so ein Insider. Und auch in Kärnten wird ernsthaft überlegt, Stronach aus dem Parteinamen zu streichen.