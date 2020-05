Korruptionsjäger, neu bewaffnet

"Wir sind Pioniere, die Speerspitze im Kampf gegen die Korruption", sagt Geyer. Im Unterschied zu anderen Staatsanwaltschaften genießt die WKStA ein paar "Privilegien", die ihre Schlagkraft erhöhen sollen: Heikle Einvernahmen werden per Video aufgezeichnet; und um zwischen Tausenden Seiten Papier den Überblick zu wahren, testen die Ermittler eine völlig neue Software, mit der sie Akten individuell ordnen.



Zur Ausnahmebehörde macht die WKStA aber vor allem ihr "Experten-Pool". Denn im Unterschied zu anderen Staatsanwaltschaften arbeitet hier ein halbes Dutzend an Fachleuten, darunter Steuerberater, Bilanzprüfer und Controller.



Welche Buchungen in einer Bilanz sind auffällig? Welche Konto-Bewegungen müssen untersucht, welche Akten sollten konfisziert werden? Für Fragen wie diese mussten bis vor Kurzem oft Sachverständige beauftragt werden. Das war langwierig, kostete den Steuerzahler viel Geld - und brachte nicht immer die besten Ergebnisse. "Heute sitzen wir Tür an Tür mit den Staatsanwälten", sagt Martin Eberhart. "Und wenn wir bei einer Einvernahme dabei sind und ein Verdächtiger bilanz-technischen Unsinn erzählt, können wir eingreifen."



Das Justizministerium setzt große Hoffnungen in den Expertenpool. "Derzeit steht einem einzigen Staatsanwalt oft eine Armada an spezialisierten Anwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzleien gegenüber", sagt Korruptionsjäger Geyer. Der Experten-Pool in der WKStA fördere die "Waffengleichheit" zwischen Justiz und Wirtschaftskriminellen.



Finanziell kann man ohnehin schwer mithalten: Für die exponierte Arbeit bekommen junge Staatsanwälte rund 2000 Euro netto - nicht annähernd das, was sie in einer gut zahlenden Wirtschaftskanzlei verdienen. Doch für Menschen wie Herrn Eberhart ist es ohnehin nicht das Geld, das den Unterschied macht: "Du sitzt vor Konto-Daten von Leuten, die eine Million Euro abheben und im Sack zu einer anderen Bank tragen, obwohl sie alles per Überweisung erledigen könnten. Da willst du einfach wissen: Warum macht der das?" Und das sei spannender als ein Krimi - oder sein altes Leben in einem Großkonzern.