So sicher ist das heimische Hohe Haus

Es ist Nationalratssitzungstag Nummer 2 diese Woche, ergo Hochbetrieb im Hohen Haus am Wiener Ring. Nicht nur die 183 Abgeordneten und deren Mitarbeiter-Stäbe sind dort, auch Journalisten und Bürger, die Polit-Debatten verfolgen – oder das Gebäude besichtigen. Die meisten Besucher – ob aus Wien, anderen Bundesländern oder Staaten – haben mitbekommen, was sich tags davor in Ottawa abgespielt hat. Erschüttert sind sie – und hoffen, dass so etwas hierzulande nicht passiert.

Wie gehen die Parlamentsoberen mit der Causa um? Gibt es schärferen Schutz? "Nein", sagt Vizedirektor Alexis Wintoniak dem KURIER: "Wir haben keine Hinweise darauf, dass sich das, was in Kanada passiert ist, auf Österreich beziehen könnte." Im Übrigen gebe es "ein Sicherheitskonzept, das wir regelmäßig evaluieren. Wir haben eine Sicherheitsabteilung, die mit Kollegen von der Polizei außer- und innerhalb des Hauses zusammenarbeitet." Wie viele das in Summe sind, sagt Witoniak nicht. Laut KURIER-Recherchen patrouillieren fünf Polizisten vor dem Parlament, drei sind in Bereitschaft.