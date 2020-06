Konjunkturpaket als Turbo für Sanierung?

Drei lange Arbeitstage stehen den heimischen Abgeordneten bevor. Alles, worauf man sich noch einigen konnte, wird bis Freitag im Parlament verabschiedet – von mehr Bienenschutz über die Entschärfung des Mafia-Paragrafen bis zur neuen Sicherheitsstrategie.

Nicht auf der Tagesordnung steht hingegen die anstehende Generalsanierung des Parlaments: Die Haustechnik ist veraltet, Brandschutzmaßnahmen fehlen, die Barrierefreiheit ist nicht gegeben. Schon 2015 laufen laut KURIER-Informationen etliche Betriebsgenehmigungen aus – eine Totalsperre droht. Bis Jahresende läuft die Suche nach einem Generalplaner, Baubeginn könnte Ende 2016 sein.

In Regierungskreisen wünscht man sich offenbar mehr Tempo: Die Bundesimmobiliengesellschaft ( BIG) solle die Sanierung übernehmen, heißt es zum KURIER. „Es hat mit uns noch niemand darüber gesprochen. Möglicherweise denkt die Regierung aber in Richtung Konjunkturpaket nach“, heißt es im Büro der zuständigen Parlamentspräsidentin Barbara Prammer ( SPÖ). Wie berichtet, will die Regierung die Baukonjunktur mit 1,5 Milliarden stützen.

In der BIG zeigt man sich für eine Einbindung in die Parlamentssanierung offen: „Die BIG ist immer an der Abwicklung von Bauprojekten für Institutionen des Bundes interessiert, sofern sie wirtschaftlich für das Unternehmen darstellbar sind“, lässt Geschäftsführer Hans-Peter Weiss ausrichten.