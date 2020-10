Kommt Mitte November ein "weicher Lockdown"?

"Und was man hört, kristallisieren sich zwei Konzepte heraus: ein weicher Lockdown, also nicht so wie wir ihn bisher gewohnt sind, der am 2. November starten könnte. Oder eben am 16. November, das Ganze für zwei oder drei Wochen."

Wie der KURIER berichtete, steht die Regierung damit jedoch vor einem Problem. Denn die aktuelle Fassung des Covid-19-Maßnahmengesetzes erlaubt "weitreichenden Ausgangsbeschränkungen" nur "um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung oder ähnlich gelagerte Notsituationen zu verhindern" - mehr dazu lesen Sie hier: