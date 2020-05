Freispruch für Haiders Ex-Protokollchef

Jörg Haider hatte mit Liese Prokop offenbar die Einbürgerung zweier russischer Geschäftsmänner ausgemacht, die das Land Kärnten bzw. Haider dafür mit zwei Millionen Euro sponserten. Als der damalige Bundeskanzler der schwarz-blauen/orangen Bundesregierung, Wolfgang Schüssel, nach Prokops Tod interimistisch auch das Innenministerium übernahm, erinnerte ihn Haider an die Vereinbarung mit Prokop. In einem Brief intervenierte Haider bei Schüssel für die Verleihung der Staatsbürgerschaft an die Russen Alexey B. und Artem B. durch den Ministerrat.

Der Zeuge Ita nannte das am dritten und letzten Verhandlungstag im Wiener Landesgericht einen „ Interventionsversuch“, der im Jänner 2007 ja auch tatsächlich zum Erfolg geführt hatte. Für die Russen, fortan Österreicher, und für Haider, der die zwei Millionen (teilweise als Sponsoring eines eigenen Kärntner Formel-1-Rennfahrers, teilweise für unbekannte Zwecke) bekam.

So deutlich hatte Ita das im ersten Prozess, der auch schon mit Freisprüchen geendet hatte und wiederholt werden musste, nicht betont. Doch schwächte er seine brisante Aussage mit der Einschränkung, Prokop habe Haider „sicher keine Zusage ins Blaue gemacht“, am Montag gleich wieder ab.

Für Ankläger Eberhard Pieber ist die Bestechung, die er den beiden Russen und posthum auch Haider (wegen pflichtwidriger und parteilicher Vornahme eines Amtsgeschäfts) anlastet, dennoch „objektiv gesichert“: Die Geschäftsleute leisteten eine Anzahlung von einer Million Euro und überwiesen den Rest (eine weitere Million) erst, nachdem die Staatsbürgerschaft unter Dach und Fach war. „Klarere Indizien hat man selten in einem Korruptionsprozess“, sagte Pieber.

Auch für Haiders einstigen Protokollchef Franz Koloini verlangte der Oberstaatsanwalt eine Verurteilung (wegen Geldwäsche), weil dieser das Schmiergeld verschleiert habe. Koloini saß quasi als Haiders Stellvertreter auf der Anklagebank, zumindest sahen das die meisten Prozessbeobachter so.