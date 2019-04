Knappes Budget: Grüne Wahlplakate zum Selbstausdrucken zuhause

Bei der EU-Wahl 2014 hatten die Grünen ein Hoch von 14,5 Prozent erreicht, das ergab drei Mandate im EU-Parlament. Laut Umfragen dürften sie sich bei der Wahl im Mai auf sieben bis acht Prozent fast halbieren. Die Rückerstattung der Wahlkampfkosten würde dann nur um die 400.000 Euro ausmachen.

Über Geldnot können die anderen Parteien übrigens nicht klagen: Die SPÖ mit Spitzenkandidat Andreas Schieder schätzt ihr Wahlkampfbudget auf rund 3,5 Millionen Euro, die Neos gehen von knapp zwei Millionen Euro aus. ÖVP und FPÖ haben noch keine Zahlen bekanntgegeben.

"Back to the roots"

Im Wahlprogramm der Öko-Partei steht der Wunsch nach einer „ökologischen, sozialen Friedensrepublik Europa“ steht im Mittelpunkt, sagte Spitzenkandidat Kogler am Freitagvormittag.

Man wolle die Wahl zu einer Klimawahl machen, es gehe aber auch um den sozialen Zusammenhalt und um Freiheit, Demokratie und Frieden in Europa. „Niemals zuvor waren grüne Werte so handlungsleitend für das, was wir in Europa und der Welt brauchen“, betonte Kogler. Der Kontinent soll der globale Taktgeber für den Klimaschutz werden.

Umwelt- und Klimaschutz (inklusive Forcierung des Schienenverkehrs), gesunde Lebensmittel, Gerechtigkeit (bezüglich Handel, Finanzmärkte und Sozialstandards) Grund- und Menschenrechte sowie Bildung und Kultur stehen daher in dem 31-seitigen Papier als Überschriften. Es erweitert das gemeinsame europaweite Programm der Grünen.