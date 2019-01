Klimabilanz: Emissionen steigen drittes Jahr in Folge

Österreich hat auch 2017 mehr Treibhausgase ausgestoßen, zeigt die offizielle Inventur der Emissionen Österreichs, die das Umweltbundesamt am Dienstag veröffentlicht hat.

Damit stiegen die Emissionen bereits das dritte Jahr in Folge. Auch 2016 und 2015 gab es ein Plus an CO2-Emissionen. Österreichs Klimaschutzpolitik erlebt damit erneut einen Bauchfleck.

Die Fakten: Die Treibhausgas-Emissionen sind von 2016 auf 2017 um rund 3,3 Prozent gestiegen und liegen bei 82,3 Millionen Tonnen, so die Treibhausgas-Bilanz des Umweltbundesamtes für das Jahr 2017. Das bedeutet um rund 2,7 Mio. Tonnen mehr Emissionen als im Jahr 2016. Von 2014 auf 2015 stiegen die Emissionen um 3,2 Prozent, sie lagen bei 78,9 Millionen Tonnen.