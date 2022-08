Kickl attackiert Medien: "Leid von Jenewein wird schamlos ausgeschlachtet"

"Politische Drecksarbeit"

Journalistisches Ehrgefühl, Verantwortungsbewusstsein, Berufsethos, sorgfältige Recherche: Das vermisse er "bei so manchem Vertreter der Vierten Gewalt", sagte Kickl. "Das persönliche Leid von Hans-Jörg Jenewein (...) wird schamlos öffentlich ausgeschlachtet, um politische Drecksarbeit gegen die FPÖ zu erledigen", urteilte Kickl. Intimstes werde in die Öffentlichkeit gezerrt: "Die Privatsphäre ist abgeschafft." Stattdessen gebe es Schuldzuweisungen, Mutmaßungen und Unterstellungen. "Und diese Mixtur wird den Menschen als Information untergejubelt. Was für eine unglaubliche Täuschung."

Er frage sich auch, warum in der Berichterstattung zurzeit immer nur anonyme Quellen sowie Insider genannt würden: "Warum stehen diese Leute eigentlich alle nicht zu ihren Behauptungen? Oder, und auch das ist denkbar: Gibt es diese Quellen in Wirklichkeit gar nicht?" Journalisten müssten ihre Quellen aufgrund des Redaktionsgeheimnisses ja nicht offenlegen, sagte Kickl: "Im Unterschied zu manchen Medien stehen wir mit unserem Namen für unsere Aussagen ein." Er und Dagmar Belakowitsch, hätten ausführlich zur Causa Jenewein Stellung bezogen. Er appelliere nun an die Medien, zur Sachlichkeit zurückzukehren. Deren Glaubwürdigkeit sei durch die "Corona-Propaganda" ohnehin schon geschädigt, meinte Kickl.