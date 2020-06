KHG und Meischberger im U-Ausschuss: Live-Ticker zum Nachlesen

15:13 Die Befragung ist zu Ende, Moser entlässt Meischberger aus dem Zeugenstand. Die Sitzung ist kurz unterbrochen.



15:12 Die letzte Nachfrage von der SP, bevor KHG kommt. Man schwenkt zurück zur Nordbergstraße - "welche Leistungen haben Sie erbracht, dass die Telekom einen Vertrag mit Porr abgeschlossen hat?" (Die Telekom wollte zuerst einen Vertrag mit der BIG abschließen, wandte sich dann aber der PORR zu - Meischberger hat dafür 708.000 Euro bekommen, Anm.). Meischberger: "Ich nichts weiter getan als den Geschäftsfall erkannt und die Idee dazu entwickelt." Sein Schlusssatz: "Letzten Endes war es ein gutes Geschäft für alle Beteiligten."



15:08 Meischberger vermutet, dass Petzner wissen will, ob er mit KHG Kontakt in der Sache Linz Tower gehabt habe - die Anwtrot laute "nein".



15:05 Grasser sollte eigentlich schon seit 14 Uhr befragt werden; Petzner versucht, sich kurz zu halten. Da er doch recht lange braucht, fragt Tamandl: "Können Sie auch noch eine Frage formulieren, Herr Abgeordneter?"



15:03 Tamandl als Interims-Vorsitzende - Moser hat den Saal kurz verlassen - weist auf die knappe noch verbleibende Zeit hin.



15:02 Meischbergers Antwort ist einfach: " Plech hat die bessere Erinnerung. Wir waren damals mit mehreren Projekten beschäftigt, da vergisst man leicht etwas." Nochmals der Verweis darauf, dass derjenige, der den Satz "Wos woar mei Leistung?" verschriftlicht habe - ein Beamter des BKA - ein Kasperl sein müsse.



14:59 Petzner will die Diskrepanz zwischen zwei Tatsachen aufgeklärt wissen: Warum habe Meischberger ausgesagt, Leistungen für das Projekt Nordbergstraße erbracht zu haben - und dennoch bei Plech nachfragen müssen, worin diese Leistung bestanden habe?



14:53 Pilz unterstellt, Meischbergers einzige Leistung bestehe darin, ein Naheverhältnis zu gewissen Personen zu haben. "Das nennt man Netzwerken", entgegnet Meischberger. Pilz hält fest, dass es offenbar sinnlos sei, weitere Fragen zu stellen. Auch die VP und FP schließen sich dieser Auffassung an und übergeben an Petzner.



14:52 Pilz will Näheres zu den ominösen Konten von ihm und Plech wissen - wiederum: Entschlagung Meischbergers.



14:51 Warum die Rechnung über eine zypriotische Firma gelaufen sei? - Entschlagung.



14:50 Pilz will etwas zum Projekt Auitobahnbau in Ungarn wissen - Meischberger entschlägt sich umgehend. Er legt wieder dazu ein Papier vor: "Warum ist in dieser Rechnung der Begriff Ungarn gegen Rumänien ausgetauscht worden?" Meischberger antwortet mit Entschlagung.



14:48 Pilz stellt die Rechnung mit einem Rechnungsentwurf Plechs gegenüber - die beiden ähneln sich, Meischbergers Leistung habe darin bestanden, die "Adresse vom Zentrum in den Rand" zu rücken. "Das sieht nach Scheinrechnung aus".



14:44 Es ist jene Rechnung zum City Tower um 525.000 Euro - Meischberger entschlägt sich.



14:42 Meischberger antwortet nur indirekt und ausweichend. Pilz übernimmt die Befragung; er legt "Meischi" eine von ihm selbst unterschriebene Honorarnote vor.



14:39 Maier führt über zum Projekt Nordbergstraße. Er zitiert Meischbergers Aussage, dass Meischberger dafür Mieter vermittelt habe. Das sei doch eine Maklertätigkeit, oder?



14:36 Maier konkretisiert - und will wissen, welche Aufgabe er damals übernommen habe. "Sie haben ja angeblich Probleme bei der Abwicklung behoben. Welche waren das?" Meischberger kann dies nicht genau benennen. Er könne nur sagen, was seine Leistung gewesen sei - die Informationsweitergabe.



14:34 Meischberger sagt - mittlerweile gebetsmühlenartig -, er habe erfahren, dass das Ministerium auf der Suche nach einem Quartier sei; und dies habe aus dem Umfeld des Ministeriums vernommen.



14:32 Es geht weiter. SP-Maier ist wieder am Wort - und fragt wieder, welche Informationen Meischberger zum Projekt Justiztower erhalten habe; und zwar aus dem Justizministerium?



14:30 Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, dass man bereits seit Minuten darüber diskutiert, dass ständig zu lange geredet wird. Meischberger hat indes den Saal verlassen, um eine Pause zu machen.



14:28 Moser bietet Meischberger eine Pause an. Bevor er antworten kann, debattiert man über die "Richtzeiten" der Befragungen - eigentlich sollte ab 14 Uhr schon Grasser als Zeuge hier sitzen.



14:25 Nicht nur Petzner, auch Amon und Jarolim haben sich geäußert. Man spricht über Nuancen in der Wortwahl und um jriistische Feinheiten. Passend zum Thema: Jarolim wird übrigens ab der nächsten Themenrunde nicht mehr Sprecher des SP-Teams im Ausschuss sein, er will sich wieder mehr auf seinen Ursprungsberuf als Anwalt konzentrieren. Es wird gemunkelt, dass seine Kritik an der VP - Stichwort Affäre Amon - diesen Rückzug beschleunigt haben könnte.