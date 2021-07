Kerns Fahrplan ins Bundeskanzleramt

100 Verkehrsstationen modernisierten die ÖBB. Ein rund drei Milliarden schweres Investitionsprogramm setzte Kern um. Da gab es jede Menge moderner Bahnhöfe an der Seite der Landeshauptmänner zu eröffnen. Ein unbezahlbares Netzwerk an Unterstützern konnte sich Kern so aufbauen. "Kern hat drei Bahnhöfe im Burgenland renoviert. Alle wurden zeitgerecht und ohne Budgetüberziehung eröffnet. Hier hat er seine Qualität bewiesen und sich Vertrauen erarbeitet", schwärmt Burgenlands Landeshauptmann Niessl.

Selbst Kerns Meisterstück – das Megaprojekt Wiener Hauptbahnhof – lief problemlos ab. Die roten Landeschefs hatte Kern damit sicher auf seiner Seite. Nicht verwunderlich, dass schon vor dem ursprünglich geplanten Hearing am vergangenen Freitag acht der neun SPÖ-Länderparteien Kern ihren Sanktus gaben. Das von Michael Häupl einberufene Hearing war damit obsolet. Dem Wiener Bürgermeister blieb nichts anderes übrig, als Kern als neuen SPÖ-Chef und künftigen Kanzler abzunicken. Auch hier fand eine Revolte der Bundesländer gegen das rote Wien statt.

Den Grund, warum selbst ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll gute Miene bei Kern aufzieht, kann man auf einem Ackerfeld im Tullnerfeld bewundern. Hier wurde, nur wenige Kilometer vor St.Pölten, ein Bahnhof für den High-Speed-Railjet errichtet.

Eine zentrale Figur in dem Machtpoker war Altkanzler Alfred Gusenbauer. Er hat massiv bei diversen roten Länderchefs lobbyiert. " Gusenbauer hat mit Faymann noch eine alte Rechnung offen. Aber nicht in erster Linie, weil ihn Faymann vor acht Jahren als Kanzler ablöste, sondern weil damals zahlreiche Jobs in Brüssel neu besetzt wurden. Faymann hat Gusenbauer damals nicht geholfen – und einen Bannfluch über ihn ausgesprochen", sagt ein roter Ex-Politiker. Franz Voves wiederum war bekanntlich nie ein Faymann-Freund. Er hat für Kern die Steiermark aufbereitet und war einer der ersten, der den Rücktritt forderte. "Will man einen Kanzler ins Wanken bringen, braucht man Verbündete, die nichts mehr zu verlieren haben – und mit öffentlicher Kritik den Anstoß geben", erklärt ein Polit-Stratege. Diese Mission erfüllte ÖBB-Aufsichtsratsvorsitzende Brigitte Ederer noch am Wahlabend. "Da wussten alle Kritiker, die bis jetzt im Schlummer-Modus waren, das ist der Startschuss für die Faymann-Ablöse." Was dann folgte, ist bekannt.