Wie der Gasthausbesuch sicher wird: neue Teststrategie der Regierung

Die Geschichte hat traurige Berühmtheit erlangt: Ein Kellner in einer Skibar in Ischgl wurde unwissentlich zum Super-Spreader. Internationale Gäste im " Kitzloch" trugen das Virus in der Folge in ihre Heimatländer, wodurch es in halb Europa Infektionsketten mit Tiroler Ursprung gab.

Nach dem Lockdown in Österreich ist die Gastronomie seit 15. Mai wieder geöffnet, aber die Gäste bleiben aus. Viele Wirte berichten von nur zögerlichem Anlaufen des Geschäfts.

Gedämpfte Konsumlust

Ein Grund ist dafür ist sicherlich in der ökonomischen Unsicherheit zu suchen 1,3 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit und eine halbe Million Arbeitslose sowie die generelle Sorge, wie es wirtschaftlich weiter geht, dämpfen die Konsumlust.

Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung der Gäste könnte Angst vor Ansteckung sein, zum Beispiel, siehe Ischgl, vor Wirtshauspersonal, das unwissentlich zum Virusträger wird. Viele Infizierte haben bekanntlioch keine ymptome oder sind ansteckend, bevor sie Symptome verspüren.

Tests gegen unwissentliche Verbreitung

Dieser Gefahrenquelle will die Regierung mit einer neuen Teststrategie begegnen. Kanzler Sebastian Kurz und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger informieren darüber am Donnerstag um 12 Uhr.

Die Teststrategie soll auch helfen, einer zweiten Welle vorzubeugen, wenn die Urlaubszeit beginnt und ab 29. Mai auch die Hotels geöffnet sind.

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer nimmt ebenfalls an der Pressekonferenz teil.