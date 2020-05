Kassen sparen eine Milliarde € mehr, als sie müssen

Der Begriff „sparen“ ist in diesem Zusammenhang freilich irreführend. Denn in absoluten Zahlen gaben die Kassen von Jahr zu Jahr mehr für die Gesundheitsversorgung der Versicherten aus, zuletzt waren es 14,6 Milliarden Euro (Steigerung seit 2010: 2,7 %; Steigerung seit 2001: 40,9 %).

Geändert, sprich verringert, hat sich allerdings der jährliche Anstieg der Kosten: Anstatt Ausgabensteigerung von bis zu sieben Prozent pendelte man sich nun bei zwei bis drei Prozent ein.

Angesichts der guten Zahlen, die er am Dienstag auch im Ministerrat präsentieren kann, gab sich Gesundheitsminister Alois Stöger am Sonntag fast euphorisch: Der Schuldenabbau sei ohne Leistungskürzungen oder zusätzliche Selbstbehalte für die Patienten gelungen. „Im Gegenteil: Wir haben die Leistungen sogar ausgebaut, dazu gehört das Krankengeld für Selbstständige, die Krankenversicherung für Bezieher der Mindestsicherung oder das Angebot günstigerer Zahnleistungen in den Ambulatorien der Krankenkassen.“