750 Steuermillionen von "Reichen"

Ein Treffen von ÖVP-Parteichef Reinhold Mitterlehner, Finanzminister Hans Jörg Schelling sowie den Landeshauptleuten Josef Pühringer (OÖ) und Markus Wallner (Vbg) sollte am Freitag den Weg zur Steuerreform ebnen. Nach vier Stunden gingen die ÖVP-Granden auseinander, Details wurden nicht genannt. Für Mitterlehner war das Treffen „sehr konstruktiv“. Die Inhalte bekommt die SPÖ in den nächsten Tagen, „damit wir über die gleichen Grundlagen sprechen“, sagte Mitterlehner. Am 8. März wird in großer Runde zwischen SPÖ und ÖVP „über die Substanz“ weiterverhandelt. Der Steuerreform-Sack soll dann zugemacht werden.

Die ÖVP sucht einen Kompromiss im Streit um die Gegenfinanzierung der Fünf-Milliarden-Entlastung. Als Scharfmacher gegenüber der SPÖ gilt Schelling, er will die Milliarden-Entlastung ohne neue Steuern finanzieren. Nach dem Abrücken der SPÖ von Vermögenssubstanzsteuern (vulgo „Reichensteuer“) werden jetzt die Vermögenszuwachssteuern unter die Lupe genommen, schließlich muss auch die SPÖ einen Erfolg zu verkaufen haben. Die ÖVP verlangt dafür aber Reformzusagen, vor allem bei Pensionen.