Kanzler: "Die 80.000 Reichsten will ich erwischen"

Wissen Sie, was Ihr Haus wert ist?

Ja, weit von einer Million € entfernt. eine Vermögenssteuer soll erst bei über einer Million ansetzen. Unter einer Mio. € nicht. Betroffen wären reine Privatvermögen, Betriebe wären ausgenommen.



Das heißt, jemand erbt ein Zinshaus, gibt es in den Betrieb, und dann muss er es wieder nicht versteuern.

Nein. Das ist ja genau das Paradies für Steuerberater. Man muss, egal, welche Steuer man jetzt andenkt, die obersten 80.000 erwischen, also jene, die ein Privatvermögen von über einer Million haben. Aber keinesfalls die breiten Teile der Bevölkerung, etwa die Häuslbauer.



Aber der Großgrundbesitzer Gemeinde Wien wird auch zahlen.

Das kommt auf die Art der Besteuerung an, aber es wird gewisse Ausnahmen geben.



Aber die meisten der oberen 80.0000 haben Stiftungen.

Wir wollen die 80.000 Reichsten stärker besteuern. Das ist für mich schon eine Bewegung in die richtige Richtung. Wir leben in einem Land, das die geringsten Vermögenssteuern hat.



Dafür hohe Einkommenssteuern.

Genau, das schreit ja direkt nach einer Entlastung. Wir wollen eine Steuerreform die, rund 3 Milliarden Euro bewegt und die Mittelschichten entlastet. Vermögenssteuern könnten zusätzliche Einnahmen von rund 2 Milliarden schaffen.



Sie wollen sogar mehr entlasten als die Steuerreform bringt?

Wir wollen mehr entlasten, wenn es das Wirtschaftswachstum zulässt. Genau.



Ich habe gestern am Abend auf www.staatschulden.at nachgeschaut, da hatten wir 214,1 Milliarden Schulden, und heute Früh 20 Mio. Schulden mehr. Das werden nicht unsere Kinder, sondern die Enkel zahlen.

Deshalb brauchen wir Reformen in allen Bereichen, das Sparen ist ja kein Selbstzweck und über die Verwaltungsreform haben die Kabarettisten der 70er-Jahre schon Witze gerissen. Aber wir müssen gezielt sparen.



Was dem Staat besonders schwerfällt.

Also, wir haben weniger Beamte und wir haben, wenn Sie unser Budget anschauen und ich meine jedes Budget, Einsparungen vorgenommen - mit Ausnahme der Bildung.



Und trotzdem schauen die Universitäten so aus wie sie aussehen. Nämlich verheerend, überlaufen und mit zu wenig Geld. Wenn man jetzt über Studiengebühren abstimmen lassen würde, wären die Österreicher für Studiengebühren. Lassen wir abstimmen?

Die Universitäten bekommen jene 130 Millionen Euro, die die Studiengebühren ausgemacht haben, bis 2013 jährlich ersetzt.



Aber man könnte über Gebühren auch das Volk abstimmen lassen?

Na, abstimmen kann man immer, aber man muss wissen, dass die Diskussion auf breiterer Ebene zu führen ist, nicht nur über Studiengebühren.



Eine Volksabstimmung zum Bundesheer lehnt die ÖVP ab, was werden Sie tun?

Ich will die Menschen fragen: wollen Sie die Wehrpflicht oder wollen Sie ein Berufsheer für die Zukunft Österreichs, eine solche Befragung will ich, spätestens am Wahltag 2013.