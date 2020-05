Wie wir unsere Wahl wirklich treffen

Wer herausfinden will, wie Wähler ihre Meinungen bilden, der muss mit Menschen wie Fritz Plasser sprechen.

„Die Allerweltsformel wie eine politische Entscheidung entsteht, die gibt es natürlich nicht. Hätte ich sie, würde ich wohl den Nobelpreis bekommen“, sagt Politikwissenschafter Plasser schmunzelnd. Und doch können Politikwissenschafter, Demoskopen und Wahlkampf-Experten heute zumindest die wichtigen von den weniger wichtigen Faktoren unterscheiden.

Die erste Frage, die Plasser stellt, ist die nach der „Parteinähe“: „Fühlt man sich einer Partei zugehörig oder verbunden, entsteht das, was wir ein ,generalisiertes Vertrauen‘ nennen können.“

Wer dieses Vertrauen habe, entscheide sich in acht von zehn Fällen so, wie es die Partei empfiehlt. Bei der letzten Nationalratswahl gaben immerhin 36 Prozent der SPÖ- und 34 Prozent der ÖVP-Wähler unumwunden zu, sie hätten sich so entschieden, weil’s einfach ihrer Gewohnheit entspricht.

Das Problem ist nur: Die Zahl dieser, in traditionellen Wahlmotiven verhafteten Österreicher sinkt – und zwar dramatisch. Plasser schätzt ihre Zahl noch auf 50 Prozent, andere gehen von nur einem Drittel aus.