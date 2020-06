Kärntner Hypo: OGH kippt Freisprüche

Vor eineinhalb Jahren konnte der frühere Vorstandschef der Kärntner Hypo-Alpe-Adria-Bank, Wolfgang Kulterer, aufatmen: Er wurde in erster Instanz vom Vorwurf der Untreue bei der Vergabe eines Zwei-Millionen-Euro-Kredits an die pleitegegangene Fluglinie Styrian Spirit freigesprochen. Seither aber läuft es schlecht für Kulterer: Ende Mai wurde er wegen des Hypo-Vorzugsaktiendeals zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt und am Dienstag hat der Oberste Gerichtshof noch dazu den Freispruch im Fall Styrian Spirit wieder aufgehoben.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen das erstinstanzliche Urteil Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen drei Manager: Sie hätten der damals finanziell angeschlagenen Fluglinie Darlehen gegeben und dabei ihre Befugnisse zum Schaden der Bank missbraucht. Styrian Spirit hätte mangels ausreichender Sicherheiten die Kreditsumme nie erhalten dürfen.

Doch Erstinstanz-Richter Norbert Jenny konnte dies nicht bestätigt finden. Nach Zeugenaussagen hielt er es für erwiesen, dass keiner der Angeklagten auf die Sachbearbeiter Druck ausgeübt habe, in diesem Kreditfall positiv zu entscheiden. Zudem hätten sich die Kreditgeber auf positive Beurteilungen der Wirtschaftsprüfer verlassen. Der OGH hält nun die Begründungen des Freispruchs durch Richter Jenny für nicht ausreichend.