"Pannen nur in den Augen der Opposition"

Auf welche Erfolge kann Scheider in fünf Jahren Bürgermeister verweisen? "90 Prozent der Aufgaben, die wir uns gestellt haben, sind erledigt", sagt er. Klagenfurt sei als familienfreundliche Stadt zertifiziert und eine der seniorenfreundlichsten Städte Österreichs. In der Erinnerungskultur seien mit der "Allee der Gerechten" und den "Stolpersteinen" Akzente gesetzt worden, die es vorher nicht gab. "Wer sich in der Stadt umsieht, wird erkennen, dass es eine gute Bilanz ist", sagt Scheider.