Schwulen-Ehe ist vor Höchstrichtern

Tatsächlich hat er gute Argumente, warum ihm die Höchstrichter recht geben könnten. Das entscheidende Stichwort ist die „Freizügigkeit“, also das Prinzip, wonach EU-Bürger nicht davon abgehalten werden dürfen, sich frei in der EU zu bewegen.

„Der EuGH hat beispielsweise beim Namensrecht mehrfach entschieden, dass etwa spanische Doppelnamen auch in jenen Ländern anerkannt werden müssen, die grundsätzlich keine Doppel-Namen vorsehen“, sagt Graupner. Vereinfacht gesagt hat der EuGH das so argumentiert: Es ist inakzeptabel, wenn EU-Bürger in einzelnen Staaten ihre (Doppel-)Namen verlieren. Das stört das Prinzip der Freizügigkeit.

Selbiges gilt laut Graupner für den Ehe-Status. „Stellen Sie sich vor, ein verheiratetes Paar steht vor der Situation nach Wien zu ziehen. Die beiden wollen hier leben und arbeiten, doch sie wissen, dass sie in Österreich plötzlich nicht mehr verheiratet sein dürfen. Wird dieses Paar dann hierherziehen?“

Politischer Diskurs in Österreich zur Gleichstellung: Die "Ehe für alle" als Geheimrezept?