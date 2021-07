Josef Pühringer feiert 65. Geburtstag

Josef Pühringer feiert am Donnerstag seinen 65. Geburtstag: Und er wird in seiner Rolle als Landesmanager Oberösterreich noch für eine Weile erhalten bleiben. 2015 wird er seine Partei erneut in die Landtagswahl führen. In für die ÖVP stürmischen Zeiten mit neuer politischer Konkurrenz gilt der Konsenspolitiker Pühringer als Fels in der Brandung.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gehört der 1,69 Meter große Politiker ("Ich bin eben ein glaubwürdiger Vertreter der kleinen Leute.") der Landesregierung an. 1979 in den Landtag gekommen wurde Pühringer im Dezember 1987 Umweltlandesrat. Im März 1995 folgte er auf Josef Ratzenböck als Landeshauptmann. Nach der Landtagswahl 2003 schmiedete Pühringer mit seinem Team das bundesweit erste Bündnis von Schwarz-Grün in einer Landesregierung, das 2009 seine Fortsetzung fand. Zu den Denkmälern seiner Politik zählen die beiden Spitalsreformen, eine Verwaltungsreform, das Linzer Musiktheater und die Medizin-Fakultät sowie die tatkräftige Mitwirkung bei der Einigung auf Stabilitätspakt und Pflegefonds auf Bundesebene.