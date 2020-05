Jetzt wird nur noch scharf geschossen

In Wahlkampfzeiten suchen Parteiobere die Nähe ihrer Fußtruppen. Sie brauchen die Funktionäre – zur Mobilisierung der eigenen Klientel. Besonders jetzt, vor der Volksbefragung. Zum Leidwesen der SPÖ-Spitze wollen auch viele Rot-Anhänger von der Wehrpflicht nicht lassen. Die gilt es, bis zum 20. Jänner „umzudrehen“. Und so schwor Frontmann Werner Faymann gestern Abend 400 oberösterreichische Funktionäre in der Welser Stadthalle auf seine Linie ein: Berufsheer und ein freiwilliges, bezahltes Sozialjahr. Mit Verve argumentierte er für beides.

„Mut zur Veränderung“

„Für die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen brauchen wir Profis. Dafür haben sich 21 Länder in der EU entschieden – weil es richtig ist. Auch wir brauchen das Beste für unser Land. Wir sollten den Mut haben, diese Veränderung zuzulassen“, rief Faymann den Parteifreunden zu. Und er benannte System-Schwächen: „Nach sechs Monaten ist die Wehrpflicht vorbei. Selbst wenn im Bundesheer bis dorthin die jungen Menschen bestens ausgebildet werden – sie kommen nicht wieder. Das gibt es in keinem Betrieb, in keinem Krankenhaus, bei keiner Rettung: Die Leute ausbilden – und nach der Ausbildung heimschicken.“

Den Koalitionspartner attackierte Faymann: „Die ÖVP soll endlich ihr Konzept vorlegen. Dazu fehlt ihr aber sichtlich der Mut.“

Der Kanzler hatte einen Helfer, Oberösterreichs SPÖ-Chef Josef Ackerl. Der muckt immer wieder gegen die Bundespartei auf; in der Wehrfrage steht er aber hinter ihr. Gestern schoss er verbal scharf gegen die Schwarzen, die zeitgleich in Linz – ebenfalls in Sachen Wehrpflicht – tagten.

„Drückeberger“

Er frage sich, warum ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch bei dieser Zusammenkunft sei. „Vorm Bundesheer hat er sich ja auch gedrückt“, befand Ackerl. Diese Woche war ja bekannt geworden, dass Rauch nicht gedient hatte, weil er untauglich war – wegen eines Knieschadens.

Ackerl kampflustig: „ Michael Spindelegger und er sind glühend dafür, dass junge Menschen Pflichten für das Vaterland erfüllen.Wann erfüllt Herr Rauch diese Pflicht? Oder wann trennt sich Spindelegger von diesem Generalsekretär?“ Auch den Wehrersatzdienst thematisierte Ackerl: „Noch heute werden junge Männer auf Verlangen der ÖVP mit einem drei Monate längeren Zivildienst bestraft.“ Böser Nachsatz, in dem er auf die einstige körperliche Beschwerde des jetzigen ÖVP-Generals anspielte: „Nicht einmal diesen Zivildienst hat Herr Rauch geleistet, obwohl man im Zivildienst nicht knien muss.“