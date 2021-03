Jetzt bekommt Österreich ein CO2-Dashboard

Siebeneinhalb Jahre bleiben noch

Bei gleichbleibenden Emissionen wie 2019 (80 Millionen Tonnen CO2) bleiben demnach nur mehr siebeneinhalb Jahre übrig, dann ist das CO2-Budget Österreichs aufgebraucht.

Am Freitag haben die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne im Plenum des Parlaments den Entschließungsantrag des Umweltausschusses, der unter anderem dieses Klimabudget beinhaltet, abgestimmt. Konkret sieht es die Implementierung des CO2-Budgets im für das im April erwartete Klimatransparenzgesetz vor.

Klimaziele in CO2 umrechnen

Aber worum geht es eigentlich? In Paris einigten sich 2015 bei der 21. Klimakonferenz alle Staaten der Erde, die Erderwärmung auf „deutlich unter 2°C“ und „möglichst bei 1,5°C“ zu begrenzen. Das geht nur, indem Treibhausgase wie CO2 reduziert werden. Der Weltklimarat hat 2018 eine Berechnung mitgeliefert, wie viel CO2 in diesem Jahrhundert noch maximal emittiert werden darf, um die Ziele einhalten zu können: 580 Milliarden Tonnen CO2 sind das für das 1,5°C-Ziel. (Beispiel: Externer Link mit Dashbord)

Dieses CO2-Ziel kann anhand einer pro-Einwohner-Quote für jedes Land umgerechnet werden. Das hat das Wegener Center für Klima und Globalen Wandel schon vor einigen Jahren berechnet und veröffentlicht:

Professor Karl Steiniger vom Wegener Center erklärt: "Mit einer weltweit gleichen pro Kopf-Aufteilung würde das weltweit verbleibende CO2-Budget für Österreich (für alle Treibhausgase, bewertet mit heutigen Emissionsanteilen) bedeuten: Budget ab 1.1.2018: 600 Millionen Tonnen CO2equ (für eine 66 prozentige Wahrscheinlichkeit, das 1,5 Grad-Ziel nicht zu überschreiten), bzw. 830 Millionen Tonnen CO2equ (für eine 50 prozentige Wahrscheinlichkeit, das 1,5 Grad-Ziel nicht zu überschreiten)."

Wie lange noch reicht unser CO2-Budget?

Steiniger erklärt weiter: "Die jeweils rund 80 Millionen Tonnen CO2equ aus den Jahren 2018 und 2019, und die um etwa 9 Prozent geringen Treibhausgas-Emissionen im Coronajahr 2020 (73 Mio. t), in Summe also 233 Mio t CO2, müssen bereits vom verbleibenden Budget abgezogen werden. Das heißt, um auf das ab 1.1.2021 noch verfügbare Budget zu kommen gilt:

Für eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit verbleiben nur mehr ca 366 Mio t CO2equ, bei gleich bleibenden Emissionen wären das also 4,5 Jahre.

Und für eine 50 prozentige Wahrscheinlichkeit verbleiben noch rund 600 Mio t CO2equ, das wären bei gleich bleibenden Emissionen rund 7,5 Jahre."

Klima-Bürgerrat, Klimakabinett

Das CO2-Budget, das in das neue Klimagesetz aufgenommen wird, ist aber nicht die einzige Neuerung, die am Freitag im Parlament beschlossen wurde.

Neu ist auch, dass es künftig ein Klimakabinett unter dem Vorsitz von Kanzler Sebastian Kurz und Klimaminister Leonore Gewessler samt Regierungsmitgliedern der Bundesländer geben wird. Neu ist außerdem, dass ein Bürgerrat in Klimafragen eingerichtet werden soll. Dieser Klima-Bürgerrat soll aus 100 bis 150 Bürgern bestehen, er wird von Experten und Lobby-Gruppen beraten, muss aber dann eigenständig Entscheidungen treffen. Offen ist zur Stunde, welche Themen dieser Bürgerrat behandeln könnte, Beispiele wären die Höhe der CO2-Steuer oder die Ökologisierung der Pendlerpauschale.

Alle Beschlüsse vom Freitag, den 26.03. gehen zurück auf das Klimavolksbegehren, das somit als eines der erfolgreichsten der Geschichte eingehen dürfte. "Der heute eingebrachte Entschließungsantrag ist der krönende Abschluss des Klimavolksbegehrens", erklärten die Initiatoren am Freitag in einer Aussendung.

“Der Beschluss vieler unserer Forderungen ist ein klarer Erfolg der Mitbestimmung. Die heutige Entscheidung im Nationalrat hat aber auch deutlich gezeigt, dass wir weiter an der Umsetzung arbeiten müssen! Bisher gibt es weder ein verbindliches nationales CO2-Budget noch einen Reduktionspfad mit genauen Zwischenzielen, um Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen”, so Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens. “In den nächsten Monaten steht ein neues Klimaschutzgesetz an, für das wir einen genauen Fahrplan zur Klimaneutralität einfordern. Erst damit wird sich zeigen, ob die Regierung den Entschließungsantrag ernst nimmt und ihre klimapolitischen Versprechen hält.” Der heutige Beschluss im Nationalrat sei für die zahlreichen Freiwilligen beim Klimavolksbegehren ein Grund zum Feiern und zugleich "Startschuss für den weiteren klimapolitischen Einsatz".