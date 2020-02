Jeder 2. Deutsche rechnet mit AfD-Regierungsbeteiligung bis 2030

Die AfD selbst, die mit ihrer Wahl des thüringischen FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich am 5. Februar – gemeinsam mit der CDU – die Krise losgetreten hat, treibt indes die CDU vor sich her. Nicht nur, dass deren bisherige Chefin, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), am Montag alles hinschmiss – weil ihre thüringischen Kollegen die Gefolgschaft verwehrt hatten. Nun will die AfD CDU-Kanzlerin Angela Merkel gleich mit zwei Klagen eindecken.