Islamgesetz: "Strenge Regeln, gute Freunde"

Mitten in der Debatte über den radikalen Islamismus und den internationalen Kampf gegen den IS-Terror werden in Österreich mehrere Gesetze abgeändert. Der sogenannte Verhetzungsparagraf wird verschärft, dazu kommt ein Verbot von Terrorsymbolen und Dschihad-Werbeartikeln. Voraussichtlich noch diese Woche geht ein neues Islamgesetz in Begutachtung. Integrationsminister Sebastian Kurz ( ÖVP) forderte in diesem Zusammenhang eine einheitliche deutsche Koran-Übersetzung.

Warum braucht Österreich ein neues Islamgesetz?

Der Islam ist seit 1912 offiziell als Religionsgemeinschaft anerkannt. Das Übereinkommen von 1912 bedarf einer Novellierung, es soll darin mehr Rechtssicherheit für Muslime geben: Den Schutz religiöser Feiertage oder Regelungen für islamische Friedhöfe, wo nur mit Zustimmung der zuständigen Kultusgemeinde Bestattungen stattfinden dürfen. Anspruch gibt es auf Militär- oder Gefängnisseelsorge, geregelt werden auch die Speisevorschriften (Schächten ist erlaubt; Schweinefleisch- und Alkoholverbot). In den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf wird auf das Recht auf Beschneidung von Knaben hingewiesen, verboten ist die genitale Verstümmelung von Mädchen. Im Gesetzesentwurf ist es sehr allgemein formuliert: Islamische Religionsgesellschaften und ihre Mitglieder sind berechtigt, Kinder und Jugendliche durch alle traditionellen Bräuche zu führen und entsprechend den religiösen Geboten zu erziehen.