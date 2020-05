Interne Proteste gegen VP-Asyl für umstrittene Ex-Stronach-Fans

Durch den Mandatszuwachs ergibt sich eine neue Perspektive für die Schwarzen. Ihnen fehlen jetzt nur drei Abgeordnete für eine Parlamentsmehrheit mit den Blauen. Werden weitere „Stronachos“ zur ÖVP überlaufen? Lopatka: „Man kann nie etwas ausschließen.“ Stronach-Mann Rouven Ertlschweiger soll schon beim ÖVP-Klub angeklopft haben. Lopatka will vom neuen Planspiel nichts wissen. „Nur drei Mandatare brauchen wir? Ich dachte, es sind vier. Sehen Sie, das zeigt, dass ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe. Aber danke für den Hinweis“, scherzt der Klubchef gegenüber dem KURIER.

Parteifreunde Lopatkas finden nicht witzig, dass die ÖVP Franz und Vetter beherbergt. Er sei skeptisch, wenn Leute die Partei wechseln, erst recht, wenn sie von einer kämen, „von deren Politik ich nicht viel halte“, sagt Mandatar Asdin El Habbassi. Abgesehen davon passe das nicht zum Parteimotto „jünger, weiblicher, moderner“.

ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm befindet ob Franz’ Pograpsch-Befunden: „Über solche Sprüche müssen wir reden. Das kann es nicht sein. Der Herr wird sich, auch was Frauen angeht, an unserer Haltung orientieren müssen. Die lassen wir von ihm nicht heruntermachen.“ Kärntens JVP-Chef Sebastian Schuschnig urteilt auf Twitter: „ Franz und Vetter im VP-Parlamentsklub? Hab mich selten so geschämt. Die beiden Herren braucht wirklich niemand.“