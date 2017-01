Österreichische Werte – für Flüchtlinge, die hier leben, ist das etwas Abstraktes, das sie aber großteils akzeptieren. "Viele haben sie aber nicht verinnerlicht oder wollen sie für sie selbst nicht annehmen", erklärt Integrations- und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) anhand einer aktuellen Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

90 Prozent der 1000 befragten Asylberechtigten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak sagen, dass sie die österreichischen Lebensgewohnheiten akzeptieren, 40 Prozent halten sie aber persönlich für zu freizügig. Auf das Stichwort Demokratie reagieren ebenfalls 90 Prozent positiv. 40 Prozent finden trotzdem, dass die Religion über dem Gesetz steht.

45 Prozent sagen, alle Religionen seien gleichwertig. Gegen eine Gleichwertigkeit sind laut Studie am häufigsten die afghanischen Staatsbürger. Sie und die Gruppe der Syrer sind auch am häufigsten gegen Eheschließungen von Menschen mit verschiedenen Religionen.

"Erfolg hängt von Anzahl ab"

Das Rezept des Integrationsministers: Deutschkenntnisse und Grundwerte vermitteln, Grenzen vorgeben – und: „nicht mit übertriebener Toleranz reagieren, wenn diese Grenzen überschritten werden.“ Einmal mehr plädierte Kurz auch dafür, den Zuzug an Flüchtlingen massiv zu beschränken: „Der Erfolg der Integration hängt von der Zahl der zu Integrierenden ab.“

2015 und 2016 haben insgesamt 130.000 Menschen einen Asylantrag in Österreich gestellt, aktuell leben hier rund 35.000 Syrer, 35.000 Afghanen und 15.000 Iraker mit einem positiven Asylbescheid.

Vienna Future Talks

Vorgestellt hat der Integrationsminister die Ergebnisse im Vorfeld der "Vienna Future Talks", die heute in der Wiener Hofburg stattfinden. Regierungsmitglieder und Botschafter aus zwölf europäischen Ländern tauschen sich über ihre Erfahrungen zu Migration und Integration aus. Österreich habe mit den Wertekursen für anerkannte Flüchtlinge, die in allen Bezirken vom Integrationsfonds angeboten werden, ein Erfolgsmodell vorzuweisen, sagt Kurz.

Seit der Einführung Anfang 2016 wurden 15.000 Teilnehmer gezählt. Noch sind die Kurse freiwillig, im Rahmen des Integrationspakets, das Kurz derzeit noch mit dem Koalitionspartner verhandelt, sollen sie aber verpflichtend werden.

Noch keine Einigung zu Integrationspaket

Das Integrationspaket wurde bereits im Sommer vorgestellt, ein Beschluss im Nationalrat ist aber noch nicht in Sicht.

Streitpunkte mit dem Koalitionspartner sind noch das von Kurz geforderte Verbot der Vollverschleierung und die Pflicht zur gemeinnützigen Arbeit, wenn ein Asylberechtigter selbst keinen Job findet."Ich hoffe sehr, dass es bald eine Zustimmung geben wird, es ist hoch an der Zeit", betont der ÖVP-Integrationsminister.

Nach Terror-Verdacht: "Mehr tun in der Prävention"

Nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen in Wien sieht Kurz Handlungsbedarf in der Prävention. Man müsse ideologisch gegen die Basis des IS-Terrors ankämpfen, nämlich „gegen den politischen Islamismus“, sagt er.

Es gebe rund 300 Menschen, die sich aus Österreich auf den Weg gemacht hätten, um den IS-Terror zu unterstützen. „Sie sind ein massives Sicherheitsrisiko, wenn sie zu uns zurückkehren“, betont Kurz. Hinzu kämen noch mehr Menschen, die damit sympathisieren. Man müsse nicht nur militärisch gegen den IS-Terror ankämpfen und Polizei-Maßnahmen gegen Terroristen und Radikale in Österreich setzen, „sondern wir müssen auch noch viel mehr tun in der Prävention“, erklärt der Minister.

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hatte zuletzt auf ein umfangreiches Sicherheitspaket mit den bekannten ÖVP-Forderungen zu Asyl, Integration und Sicherheit als Teil des aktualisierten Regierungsprogrammes gepocht. Dazu zählt auch das seit Monaten verhandelte Integrationsgesetz mit einem Verbot von Vollverschleierung und der Koranverteilung durch Salafisten.

Auf die Frage, ob es denn sinnvoll sei, ein Vollverschleierungsverbot als Sicherheitspaket zu verkaufen, betont Kurz, ein solches Verbot wäre nicht nur eine Sicherheitsmaßnahme, sondern auch „ein klares Symbol, was in unserem Land Platz hat und was nicht“.