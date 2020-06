Niessl: Staatsbürger erst nach "Werteprüfung"

Die SPÖ-Landeshauptleute Franz Voves und Hans Niessl waren vorgeprescht – mit der Forderung, " Integrationsunwilligkeit" mit Verwaltungsstrafen zu sanktionieren. Niessl will zudem, dass Menschen, die in den Dschihad ziehen, die Staatsbürgerschaft entzogen wird. Für ein Kopftuchverbot in Schulen ist er nicht. Anderes sei dort vonnöten. " Demokratiebildung in Form eines Ethikunterrichts. Werte müssen da vermittelt werden – die Gleichstellung der Frau, Trennung von Kirche und Staat, die Charta der Menschenrechte", sagt Niessl dem KURIER. Wenn 16-Jährige das Recht hätten, zu wählen, "muss es in den Schulen auch politische Bildung geben". Und diese nicht nur für Schüler. Ein "flächendeckendes Angebot an ,Demokratiebildungskursen‘ an Volkshochschulen" müsse her. "Jene, die nach Österreich kommen, sollten dort unsere Werte vermittelt bekommen." So einen Lehrgang mit " Werteprüfung" absolviert zu haben, sollte – neben Deutschkundigkeit – Voraussetzung dafür sein, die heimische Staatsbürgerschaft zu bekommen: "Das ist wichtiger, als die Landesgeschichte zu kennen."