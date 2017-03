Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) präsentierte in der Wiener Herrengasse die Sicherheitsdoktrin des Innenministeriums für die Jahre 2017 bis 2020.

Es waren ausschließlich große Leitlinien, die Sobotka in seinem halbstündigen Statement präsentierte, keine Einzelmaßnahmen. Als Credo gab er aus: "Nur auf Sicherheit kann sich Freiheit nachhaltig begründen."

25 Prozent der Bevölkerung hätten laut einer Umfrage Sorgen und fühlten sich nicht sicher, während das Vertrauen in die Polizei mit rund 80 Prozent ungebrochen groß sei.

Polizeiarbeit mit "privaten Partnern"

Sobotka ortet "Extremisierungen in der Mitte unserer Gesellschaft, wo polizeiliche Arbeit nicht mehr greift." Als Beispiel nannte er zwölfjährige Radikalisierte, die noch strafunmündig sind. Daher sei ein gesellschaftlicher Wandel zu mehr Eigenengagement und Zusammenarbeit mit der Polizei nötig. "Vom Wegschauen zum Hinschauen" nennt dies Sobotka. Der Innenminister spricht von verstärkter Arbeit mit "privaten Partnern". Was dies konkret bedeute, ließ Sobotka offen. Es gehe um "Einzelpersonen, die sich mitverantwortlich fühlen", führte der Innenminister eher vage aus.

Sieben Schlüsselherausforderungen skizzierte Sobotka anhand des vom Innenministerium ausgearbeiteten Papiers:

"Wie können wir den Staat Österreich widerstandsfähig machen, auf Krisen bestmöglich vorbereitet sein?"

Auch beim Thema Cybersecurity sprach Sobotka von "PPP-Modellen". Public Private Partnerships beruhen auf Zusammenarbeit zwischen dem Staat und privaten Unternehmen.

"Wie können wir Migration begreifen, steuern und drosseln, damit Integration eine gelingende sein kann?"

Die Obergrenze sei wichtig, betonte Sobotka einmal mehr. Aber die Herausforderungen seien ohne EU-Außengrenzschutz nicht bewältigbar. Rückschiebungsprogramme würden forciert, die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern wird erneut betont.

"Wie können wir die objektive Sicherheit und das Vertrauen in der Bevölkerung stärken?"

Das Thema "Community Policing" sei in Österreich bereits erfolgreich pilotiert worden. Auch in diesem Modekkl geht es um die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Bevölkerung in lokalen Kleinräumen. Die bereits gestartete Initiative "Gemeinsam. Sicher" habe einen Bekanntheitsgrad von 30 Prozent. "In manchen Schwerpunkten braucht es auch Sicherheitspartner aus einer Schule, einem Unternehmen oder einer sozialen Einrichtung", heißt es übrigens im Internetaufritt der Aktion.

"Wie begegnen wir dem Extremismus und Terrorismus?"

Es sei die Herausforderung, diese Phänomene erst gar nicht entstehen zu lassen, erklärt Sobotka. Deradikalisierung in den Gefäögnissen nennt er als eine der Maßnahmen. Hierbei arbeite man mit dem Justizministerium zusammen. Religiöse Gesetzlichkeiten können niemals die Rechtstaatlichkeit aufheben, unterstreicht Sobotka.

"Welche Partnerschaften brauchen wir für die Sicherheitsarchitektur in Österreich?"

Bei Ausbruch einer Krise seien Vorbereitsungsmaßnahmen zu spät. Sobotka spricht von "Trockentraining", will Partner auf internationaler Ebene suchen. Der Innenminister nennt die (Quasi-)Schließung der Balkanroute als Positivbeispiel und das Forum Salzburg als guten Partner. Die Kooperation mit Deutschland und Italien sei von herausragender Wichtigkeit. Sobotka hob die Brückenbaufunktion Österreichs hervor. Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft 2018 werde in diesem Sinne vorbereitet.

Bei der sechsten Schlüsselherausforderung "Digitale Sicherheit" riss Sobotka kurz an, es gelte eine "Kulturdiskussion über den Islam" zu führen.

Hier blieb der Innenminister ebenso vage, wie beim abschließenden siebenten Punkt, wo es erneut um die Nützung von zivilen Einrichtungen ging, und Kooperationen der polizei mit dem Militär angedeutet wurden.



Auf das im Rahmen der jüngsten Koalitonsverhandlungen paktierte neue Sicherheitspaket ging Sobotka nicht ein. Vereinbart wurde dort unter anderem das Inkrafttreten der "Notverordnung" und eine Ausweitung von Überwachungsmaßnahmen. Das Thema Herabsetzung der "Obergrenze" für Flüchtlinge wurde hingegen ausgespart.

Nationalrat: Sobotka pocht auf Ausreisezentren

Davor stand Sobotka noch dem Parlament Rede und Antwort zu seiner Sicherheitspolitik. Dabei plädierte er für Ausreisezentren für abgelehnte Asylwerber. Wer dort untergebracht wird, soll dann auch Gebietsbeschränkungen unterliegen. Allenfalls bei weiter verweigerter Ausreise könnte man sogar in Rückkehrzentren festgehalten werden. Sobotka konzediert, dass hierzu eine verfassungsgebende Mehrheit notwendig sein könnte.

Foto: APA/ROBERT JAEGER Grundsätzlich hielt der Minister in der Fragestunde des Nationalrats fest, dass man vor allem die freiwillige Rückkehr forcieren wolle. Diese habe schon jetzt bei den Ausreisen einen wesentlichen höheren Anteil. Zusätzlich verwies Sobotka auf die dem Parlament bereits zugewiesenen Pläne, wonach die Strafen deutlich ansteigen, wenn jemand trotz aufrechten Bescheids das Land nicht verlässt.

An sich stört es den Minister jedenfalls nicht, wenn Asylwerber es sich anders überlegen und Österreich wieder verlassen: "Grundsätzlich ist mir jeder, der hier das Asylverfahren stellt, aber einfach im Verfahren draufkommt, er möchte nicht in Österreich bleiben und damit wieder in ein anderes Land geht, recht."

Antwort auf Pilz-Vorwürfe

Zurückgewiesen wurden von Sobotka in der Fragestunde Vorwürfe des Grün-Abgeordneten Peter Pilz, wonach er einen völlig unverantwortlichen Umgang mit der "Stasi" des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan betreibe. Er hielte es ganz im Gegenteil für verantwortungslos, keinen Kontakt mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft und dem (Erdogan nahe stehenden) Verein ATIB zu halten, entgegnete Sobotka. Dialog sei der richtige Weg.

Vorwürfen, wonach Erdogan in Österreich bespitzeln lasse, ginge sein Ministerium nach. Pauschalverurteilungen lehne er aber ebenso ab wie Kontaktvermeidung, so der Innenminister.

Rückgänge bei Dschihadreisenden

Positiv vermeldete Sobotka, dass es rückläufige Zahlen gebe, was in den Dschihad reisende Österreicher angehe. Dies habe mehrere Gründe. So sinke die Abenteuerlust angesichts der militärischen Rückschläge des IS, die Deradikalisierungsmaßnahmen griffen und die Behörden hätten die Szene "ganz gut im Überblick". Zudem scheine das Potenzial ausgeschöpft.