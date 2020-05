Mit Flugzetteln und Videospots gegen Missbrauch des Islam

Außenminister Sebastian Kurz beschäftigt sich derzeit intensiv mit Österreichs Muslimen und dem Islam in Österreich. Am Sonntag stellte er gemeinsam mit dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft Fuat Sanaç einen Info-Folder vor, der an junge Muslime verteilt wird und vor den Gefahren einer Radikalisierung warnt und einen Missbrauch der Religion verhindern soll.