IV sieht 12 Milliarden Sparpotenzial

Finanzminister Michael Spindelegger verwahrt sich gegen den Eindruck, Schutzpatron der Superreichen in Österreich zu sein. Diese Debatte, aufgekommen nach seinem „Nein-Danke“-Brief an Wohlhabende, die nichts gegen eine Vermögenssteuer hätten, sei „verkürzt und stimme so nicht“, sagte Spindelegger am Donnerstag im kleinen Kreis.

Das Thema Steuergerechtigkeit sei viel breiter als dieser Klassenkampf-Zugang. Spindelegger: „Ich will nicht Millionäre schützen, sondern eine echte Entlastung umsetzen. Also nachhaltig die Steuerquote runterfahren und nicht umverteilen von der linken in die rechte Tasche.“

Für seinen Reformansatz – zuerst Einsparungen, dann Entlastung – holt sich der ÖVP-Chef nun frischen Expertenrat. Zwar gibt es die Steuerreform- und zig andere Kommissionen, dennoch lud Spindelegger am Donnerstag Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn zum Gedankenaustausch ins Ministerium, kommende Woche folgen Rechnungshof-Präsident Josef Moser mit seiner langen Liste an Unerledigtem sowie WIFO-Chef Karl Aiginger.

Schellhorn signalisierte volle Unterstützung für Spindeleggers Bemühen, bei den Pensionen und in der Verwaltung mehr einzusparen, als bisher mit der SPÖ vereinbart ist. Nicht einig wurden sich der Minister und der Ex-Journalist in der Umsetzungsfrage: Schellhorn empfiehlt eine sofortige Senkung der Steuerlast, um über den Druck der leeren Kassen Reformen zu erzwingen. Spindelegger hält dies für illusorisch. Er will in den nächsten eineinhalb Jahren – bis zur vereinbarten Entlastung 2016 – 5,5 Milliarden Euro an Einsparungen erzielen, um damit die Steuerreform zu finanzieren. Nach bisherigen Erfahrungen ein wirklich ambitionierter Plan.